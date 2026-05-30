مصطفى عماد يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته: قرينا الفاتحة

أعلن الفنان الشاب مصطفى عماد خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى «ميار»، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر مصطفى عماد صورة من أجواء المناسبة، ظهر خلالها برفقة خطيبته، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وأخيرًا شوفتك ولقيتك.. قرينا الفاتحة».

وتلقى الفنان الشاب العديد من التهاني والمباركات من جمهوره وأصدقائه بعد إعلان خبر خطوبته، متمنين لهما حياة سعيدة خلال الفترة المقبلة.

أعمال مصطفى عماد

ويُعد مصطفى عماد من الوجوه الشابة التي لفتت الأنظار مؤخرًا، بعدما شارك في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، من أبرزها مسلسل سيد الناس، الذي حقق من خلاله تفاعلًا كبيرًا، إلى جانب مشاركته في مسلسل حد أقصى ، كما شارك من قبل في مسلسل ترحال، وواصل تقديم أدوار متنوعة ساهمت في زيادة حضوره لدى الجمهور