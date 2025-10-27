قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مصطفى عماد ومصطفى غريب وهشام ماجد بكواليس احتفالية وطن السلام.. صور

مصطفى عماد و مصطفى غريب و هشام ماجد و يوسف عمر
مصطفى عماد و مصطفى غريب و هشام ماجد و يوسف عمر
أوركيد سامي

شارك الفنان  مصطفى عماد  في احتفالية "مصر وطن السلام" بحضور الرئيس السيسي

نشر  مصطفى عماد صور من كواليس  في فعاليات احتفالية "مصر وطن السلام"، والتي أقيمت بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار الشخصيات والقيادات.

كتب مصطفى عماد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور من داخل الاحتفالية، وعلق قائلاً:

"اتشرفت بوجودي في الاحتفالية العظيمة دي بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. يارب دايماً مصر عايشة في أمن وأمان وسلام، وكل الدول العربية.. عاشت مصر وشعبها وجيشها."

يُذكر أن احتفالية "مصر وطن السلام" تأتي في إطار التأكيد على دور مصر الرائد في نشر قيم المحبة والتسامح والسلام داخل الوطن العربي والعالم، وتشهد حضورًا واسعًا من رموز الفن والثقافة والإعلام.

 شهدت العاصمة الإدارية الجديدة ليلة فنية استثنائية خلال العرض الافتتاحي لدار الأوبرا، عبر احتفالية "وطن السلام" التي جمعت نخبة من نجوم مصر وصُنّاعها ومبدعيها، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستُقبل الضيوف بحفاوة تليق بعظمة المناسبة، ووقّع العديد منهم على "مفتاح السلام"، وهو كتاب تذكاري خُصص لتوثيق هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث. كما أتيحت للضيوف فرصة المشاركة في جلسة تصوير فنية بعدسة المصوّر العالمي عبدالله صبري، بالتعاون مع "كاروسيل".


افتُتحت الأمسية بتلاوةٍ عطرةٍ من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، تلتها كلمة مؤثرة للفنانة إسعاد يونس، التي مهّدت لأمسية مفعمة بالفخر والإبداع والتأمل.
وعاش الحضور تجربةً فنيةً متكاملةً تنوّعت بين العروض المسرحية والسرد السينمائي والموسيقى الحيّة، احتفاءً بإرث مصر الثقافي ورسالتها الإنسانية في ترسيخ قيم السلام.


بدأت العروض بمشهدٍ مسرحيٍّ مؤثّرٍ جسّد تضحيات الأجيال، أدّاه الفنانان عزت زين ونور النبوي في أداءٍ رمزيٍّ لامس وجدان الجمهور، تلاه فيلمٌ قصيرٌ مزج الصورة السينمائية بالرمزية الوطنية، وصولًا إلى ذروة الأمسية مع أنشودة "وطن السلام" التي جمعت آمال ماهر وحمزة نمرة في أداءٍ مفعمٍ بالمشاعر والمعاني.

وقدّم “الدحيح” فقرةً خاصة جمعت بين العلم والفكاهة والفخر الوطني بأسلوبه المميّز، أعقبها عرضٌ مصوّرٌ عن صمود وأصالة شعب سيناء.


كما أشعل النجمان أصالة وأحمد سعد الأجواء بدويتو "باصين على قدّام" كرسالةِ أملٍ وتفاؤلٍ بمستقبلٍ يسوده السلام لمصر والمنطقة.


وشهدت الأمسية فقرةً مسرحيةً مؤثرةً تكريمًا لشجاعة وصمود الشعب الفلسطيني، شارك فيها الفنانون هشام ماجد، مصطفى غريب، مصطفى عماد، يوسف عمر، وأحمد غزي، تلاها فيلمٌ قصيرٌ حمل رسالةً عن التضامن والنضال الوطني.
كما شهدت الاحتفالية ظهورًا خاصًّا للكينج محمد منير والنجم محمد حماقي في دويتو لأغنية "فلسطين"، التي دوّت فيها الأصوات بنداءٍ قويٍّ للوحدة والكرامة والسلام.


واختُتمت الاحتفالية بأوبريت "حراس السلام"، الذي جمع نخبةً من أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي: آمال ماهر، حمزة نمرة، أصالة، أحمد سعد، محمد حماقي، محمد منير، ومدحت صالح، في لوحةٍ فنيةٍ جسّدت وحدة الأجيال والمسؤولية المشتركة لحماية السلام.

