ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
أصل الحكاية

6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
عبد الفتاح تركي

أعراض الاكتئاب .. كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة واضحة بين بعض أعراض الاكتئاب في منتصف العمر وارتفاع خطر الإصابة بالخرف في مراحل عمرية لاحقة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على أهمية الانتباه المبكر للصحة النفسية وتأثيرها طويل المدى على وظائف الدماغ.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الاكتئاب لا يقتصر تأثيره على الحالة المزاجية فقط، بل قد يكون له انعكاسات مستقبلية خطيرة على القدرات الإدراكية، خاصة إذا ارتبط بمجموعة محددة من الأعراض النفسية التي تم رصدها وتحليلها على مدار سنوات طويلة.

تفاصيل الدراسة

نُشرت هذه الدراسة في مجلة ذا لانسيت للطب النفسي، حيث اعتمد فريق بحثي متخصص على تحليل بيانات 5811 شخصًا بالغًا، تراوحت أعمارهم بين 45 و69 عامًا، ولم يكن أي منهم مصابًا بالخرف عند بداية الدراسة.

واعتمد الباحثون على تقييم 30 عرضًا من الأعراض الشائعة للاكتئاب، وذلك باستخدام استبيان علمي معتمد، بهدف قياس شدة وتنوع الأعراض النفسية لدى المشاركين في منتصف العمر.

وبعد التقييم الأولي، تم تتبع الحالة الصحية للمشاركين على مدار 25 عامًا كاملة، في واحدة من أطول فترات المتابعة في هذا النوع من الدراسات، ما أتاح للباحثين رصد التغيرات الصحية بدقة وربطها بالمعطيات النفسية السابقة.

نتائج المتابعة على مدار 25 سنة

خلال فترة المتابعة الطويلة، أظهرت البيانات أن 10% من المشاركين أصيبوا بالخرف في مرحلة لاحقة من حياتهم، وهو ما مكّن الباحثين من مقارنة الأعراض النفسية السابقة لدى المصابين وغير المصابين بالخرف.

وكشفت النتائج أن 6 أعراض فقط من أصل 30 عرضًا للاكتئاب كانت مرتبطة بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بالخرف، بينما لم تُظهر باقي الأعراض العلاقة نفسها على المدى الطويل.

الأعراض الستة المرتبطة بارتفاع خطر الخرف

حددت الدراسة ستة أعراض نفسية تبين أن وجودها في منتصف العمر يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالخرف لاحقًا.

الخرف

وتتمثل هذه الأعراض في فقدان الثقة بالنفس، وهو عرض يعكس نظرة سلبية مستمرة للذات ويؤثر على التفاعل مع المحيط الاجتماعي والمهني.

كما شملت الأعراض عدم القدرة على مواجهة المشاكل، وهو ما يشير إلى ضعف آليات التكيف مع الضغوط الحياتية اليومية، وتأثير ذلك على التوازن النفسي على المدى البعيد.

ومن بين الأعراض أيضًا انعدام المودة تجاه الآخرين، وهو عرض يرتبط بالانسحاب الاجتماعي وضعف الروابط الإنسانية، ما قد ينعكس على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر.

وسجلت الدراسة ارتباطًا واضحًا بين التوتر والقلق الدائمين وزيادة خطر الخرف، حيث يؤثر القلق المزمن على وظائف الدماغ ويزيد من مستويات الإجهاد العصبي.

كما تضمنت الأعراض عدم الرضا عن أداء المهام، وهو ما يعكس شعورًا مستمرًا بالإحباط وانخفاض تقدير الإنجاز الشخصي.

وأخيرًا، جاءت صعوبة التركيز ضمن الأعراض الستة، وهو عرض إدراكي مبكر قد يكون مؤشرًا على تغيرات لاحقة في الوظائف المعرفية.

أعراض لم تُظهر ارتباطًا بالخرف

في المقابل، أوضحت الدراسة أن بعض الأعراض الشائعة للاكتئاب لم تُظهر أي ارتباط طويل الأمد بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

ومن بين هذه الأعراض اضطرابات النوم، والأفكار الانتحارية، وكذلك تدني الحالة المزاجية، وهي أعراض على الرغم من خطورتها النفسية، إلا أنها لم ترتبط إحصائيًا بالخرف وفقًا لنتائج المتابعة طويلة الأجل.

دلالات النتائج وأهميتها

تعكس هذه النتائج أهمية التمييز بين أعراض الاكتئاب المختلفة، وعدم التعامل معها باعتبارها متشابهة في التأثيرات الصحية بعيدة المدى.

عوامل تزيد من الإصابة بالخرف  

كما تشير إلى أن بعض الجوانب النفسية المرتبطة بتقدير الذات، والتعامل مع الضغوط، والوظائف الإدراكية، قد تكون ذات تأثير أعمق على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

وتسلط الدراسة الضوء على ضرورة الانتباه إلى الأعراض النفسية في منتصف العمر، ليس فقط من أجل تحسين جودة الحياة الحالية، ولكن أيضًا للحد من المخاطر الصحية المستقبلية المرتبطة بالقدرات العقلية والإدراكية.

الاكتئاب وصحة الدماغ على المدى الطويل

تؤكد نتائج الدراسة أن العلاقة بين الاكتئاب والخرف معقدة ومتداخلة، وأن فهم طبيعة الأعراض النفسية قد يساعد في تطوير استراتيجيات وقائية مستقبلية تستهدف الحفاظ على صحة الدماغ.

أعراض الخرف

كما تعزز هذه النتائج من أهمية المتابعة النفسية المبكرة، والتعامل الجاد مع الأعراض التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالات أعمق على المدى البعيد.

