هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
إخلاء سبيل سائق أتوبيس تسبب في تهشيم منزل بمدينة بدر
جولة الإعادة.. مشاركة واسعة وانتظامًا لافتًا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف

عبد الفتاح تركي

دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر .. سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على فوائد محتملة لمستخلص الثوم المعتق في دعم صحة الدماغ والوقاية من مرض ألزهايمر، وهو ما أثار اهتمام الأوساط العلمية والطبية والمتابعين للأبحاث المتعلقة بأمراض الذاكرة واضطرابات الإدراك المرتبطة بالتقدم في العمر

نتائج الدراسة أشارت إلى أن هذا المستخلص قد يلعب دورا إيجابيا في تحسين الذاكرة وتعزيز القدرات الإدراكية، بما يفتح المجال أمام توجهات جديدة تعتمد على المركبات الغذائية الطبيعية في دعم وظائف الدماغ والحفاظ على النشاط الذهني.

واقرأ أيضًا:

طريقة عمل الثومية

تفاصيل الدراسة العلمية الحديثة

أفادت بوابة هيلبراكسيسنت الألمانية بأن دراسة علمية حديثة توصلت إلى نتائج واعدة بشأن تأثير مستخلص الثوم المعتق على الذاكرة والقدرات الإدراكية، حيث أوضحت أن هذا المستخلص قد يساهم في تحسين الأداء المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، كما أشارت إلى أن هذه النتائج تعزز من الاهتمام العلمي المتزايد بدور التغذية في الوقاية من الأمراض العصبية، وعلى رأسها مرض ألزهايمر الذي يعد من أكثر اضطرابات الذاكرة شيوعًا وتأثيرًا على كبار السن.

نتائج أبحاث جامعة ميزوري الأمريكية

وأوضح الباحثون في كلية الطب بجامعة ميزوري الأمريكية أن تناول مستخلص الثوم المعتق على مدى طويل أظهر تحسنًا ملحوظًا في التعلم والذاكرة والسلوك المعرفي، وذلك من خلال تجارب أجريت على نماذج حيوانية، حيث لاحظ الباحثون تطورًا واضحًا في القدرات الإدراكية، إلى جانب انخفاض مؤشرات القلق، ما يعكس تأثيرًا إيجابيًا شاملا لا يقتصر على الذاكرة فقط، بل يمتد إلى الحالة النفسية والسلوكية.

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

تأثير الثوم المعتق على مناطق الدماغ

وكشفت الدراسة عن ملاحظات مهمة تتعلق بتغيرات إيجابية في مناطق دماغية محورية، من أبرزها منطقة الحصين المرتبطة بالذاكرة والتعلم، حيث أظهرت النتائج تحسنًا في وظائف هذه المنطقة لدى النماذج التي تناولت مستخلص الثوم المعتق، كما أشار الباحثون إلى وجود تأثير محتمل على البروتينات المرتبطة بتطور مرض ألزهايمر، وهو ما يفتح المجال لفهم أعمق لآلية تأثير المركبات الطبيعية على العمليات العصبية المعقدة.

الآليات المحتملة لتأثير الثوم المعتق

ووفقا لنتائج الدراسة، يرجع هذا التأثير الإيجابي إلى عدة آليات حيوية، من بينها تقليل الالتهابات العصبية التي تلعب دورا أساسيا في تدهور الوظائف الإدراكية، إضافة إلى الحد من الإجهاد التأكسدي الذي يسهم في تلف الخلايا العصبية مع التقدم في العمر، كما أظهرت النتائج انخفاض معدلات تلف الخلايا العصبية، وهي عوامل تعد من أبرز المسببات للتراجع المعرفي واضطرابات الذاكرة المرتبطة بالشيخوخة.

الثوم

الثوم المعتق كمركب غذائي واعد

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تضع مستخلص الثوم المعتق ضمن قائمة المركبات الغذائية الواعدة التي قد تدعم صحة الدماغ على المدى الطويل، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالحلول الوقائية التي تعتمد على التغذية ونمط الحياة الصحي، بدلا من الاقتصار على التدخلات الدوائية فقط، وهو ما يعزز من قيمة الأبحاث التي تستكشف دور العناصر الطبيعية في الحفاظ على القدرات العقلية.

حدود الدراسة والحاجة إلى أبحاث موسعة

ورغم النتائج الإيجابية التي أظهرتها الدراسة، شدد الباحثون على أن هذه النتائج مستندة إلى تجارب ما قبل التجارب السريرية، ما يعني أنها أجريت على نماذج حيوانية ولم تنتقل بعد إلى مرحلة الاختبار السريري على البشر، وأكدوا أن هناك حاجة ماسة إلى دراسات سريرية موسعة لتقييم فعالية مستخلص الثوم المعتق وسلامته لدى الإنسان قبل اعتماد أي توصيات علاجية أو وقائية رسمية تتعلق باستخدامه للوقاية من ألزهايمر أو تحسين الذاكرة.

زيت الثوم

أهمية النتائج في سياق الصحة العامة

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة باضطرابات الذاكرة مع التقدم في العمر، حيث تسهم مثل هذه الأبحاث في توسيع قاعدة المعرفة العلمية حول العوامل التي قد تساعد في دعم صحة الدماغ، كما تعزز من الوعي بأهمية الوقاية المبكرة والاهتمام بالتغذية المتوازنة كجزء من استراتيجية شاملة للحفاظ على الوظائف الإدراكية.

وتعكس نتائج هذه الدراسة العلمية الحديثة توجها متناميا نحو استكشاف الإمكانات الوقائية للمركبات الغذائية الطبيعية، وعلى رأسها مستخلص الثوم المعتق، في دعم الذاكرة والقدرات الإدراكية والحد من مخاطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، ومع استمرار الأبحاث والدراسات السريرية المستقبلية، قد تشكل هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعلاقة بين التغذية وصحة الدماغ، بما يفتح آفاقا جديدة في مجال الوقاية من مرض ألزهايمر.

