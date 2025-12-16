حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح

أوضح مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، ردًّا على سؤال حول جواز المسح على الخفين بسبب شدة البرد في فصل الشتاء، وحكمه الشرعي وكيفية أدائه ومدته، أن الشريعة الإسلامية بُنيت على التيسير ورفع المشقة عن المكلَّفين.

واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ».

وبيَّن مفتي الجمهورية أن من صور هذا التيسير الذي قررته الشريعة إباحة المسح على الخفين أثناء الوضوء، باعتباره رخصة شرعية تهدف إلى التخفيف على الناس.

وأصل هذه الرخصة ما ورد عن الصحابي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد نزع خفيه، فطلب منه النبي تركهما لأنه أدخلهما على طهارة، ثم مسح عليهما.

وأشار إلى أن هذا الحكم ثابت ومشروع، وقد بيَّن العلماء جوازه وشرعيته، كما أكدوا أن الفقهاء أجمعوا على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، للرجال والنساء على السواء.

وشرح أن المقصود بالمسح هو تمرير اليد المبتلة بالماء على الخف دون إسالة الماء، وأن الخف هو ما يُصنع من الجلد ويغطي الكعبين، وهما العظمتان الظاهرتان عند مفصل الساق والقدم، موضحًا أن تسمية الخف جاءت من التخفيف؛ لأن الحكم انتقل فيه من الغسل إلى المسح تيسيرًا على المكلَّفين.