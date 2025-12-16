الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

تشير هيئة الأرصاد الجوية، إلى تأثر البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يسهم في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة واستمرار سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم الثلاثاء، وتكون متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى، حيث تشهد السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء أمطارًا متوسطة قد تغزر أحيانًا، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق شمال الوجه البحري.

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع نهاية الأسبوع واستقرار الأحوال الجوية ووجود مرتفع جوي، وهدوء سرعات الرياح، تزداد فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.