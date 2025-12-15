قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
توك شو

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

تحول كبير متسارع يشهده طقس البلاد خلال الساعات القليلة الماضية رغم تحذيرات الأرصاد الجوية، والتي كشفت عن توقعات بهطول الأمطار ونشاط للرياح في أنحاء من محافظات الجمهورية.

منخفض جوي يضرب مصر.. هطول أمطار ونشاط الرياح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المغرب وبلاد الشام شهدت أمطارًا غزيرة وفيضانات في بعض المناطق، موضحة أن عدد من المناطق في مصر تأثرت هي الأخرى بمنخفض جوي.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تأثرت اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكوّن السحب المنخفضة وتساقط الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق.

طقس

وأشارتالدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن تأثير المنخفض في مصر تمثل بأمطار متوسطة في المنطقة الشرقية وبعض مناطق وسط سيناء، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع فرص محدودة لهطول الأمطار على المناطق الداخلية غدًا، مضيفة أن استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح ساهم في زيادة الإحساس بالبرودة.

طقس

وشددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أن يوم الخميس سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع طقس مشمس خلال النهار وبرودة مستمرة في فترات الليل.

أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ( الأسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع وجود بعض السحب  على مناطق من شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة .

الطقس غدا والظواهر الجوية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء 16 ديسمبر ،  طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس شبورة مائية من 3-9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار ونشاط رياح واضطراب الملاحة

ومتوقع فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ةفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريباً الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 60 كم/س وارتفاع الأمواج من (23) متر

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50 : 60 كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2.5 ) متر.

درجات الحرارة المتوقعة 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة
العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية
العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى مطروح
العظمى 19 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج
العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى قنا
العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان
العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.

