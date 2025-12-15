أحمد حسن يكشف مصير مجلس الزمالك الحالي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير مجلس الزمالك الحالي في ظل الازمات المتكررة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :مجلس الزمالك مستمر في مهام عمله ولا يوجد نية للاستقالة من جانبهم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في كأس عاصمة مصر.



وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.