هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
إخلاء سبيل سائق أتوبيس تسبب في تهشيم منزل بمدينة بدر
جولة الإعادة.. مشاركة واسعة وانتظامًا لافتًا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد حسن يكشف مصير مجلس الزمالك الحالي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير مجلس الزمالك  الحالي في ظل الازمات المتكررة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :مجلس الزمالك مستمر في مهام عمله ولا يوجد نية للاستقالة من جانبهم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في كأس عاصمة مصر.


وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.
وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

محمد القس

الفنان محمد القس : أحمد السقا أجدع فنان وأعشق شخصية بوحة

الخبير الاقتصادي محمد فؤاد

خبير اقتصادي: السوق نايم ومريح والتاجر مش عايز يخفض الأسعار

عمرو الليثي

في تصريحات قوية.. محمد القس: التمثيل في مصر كان حلما بالنسبة لي.. واشتغلت سباكا وميكانيكيا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

