أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أفلاما تستحق المشاهدة وأخرى لا تستحق، منوها أن إنتاج فيلم تشترك فيه شركات إنتاج كبيرة مثل فيلم "الست" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد وتمثيل منى زكي، فيتم تقييم الفيلم باحترام.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك أفلاما لا تقبل أن يتم إعدامها أو الانتقام منها، هناك أشخاص ينتقمون من الفيلم لسبب أو لآخر.

وأشار إلى أن الفلوس اللي اتحطت في فيلم "الست" تنتج موسم كامل سينمائي، منوها أن كل الفنانين في الفيلم مصريين يعبرون عن أسطورة مصرية.

وأوضح أن هناك فرقا بين النقد والانتقام والغل والمواقف الشخصية، أقول قولي هذا وأوجه كلامي للفنان محمد صبحي الذي أدلى بتصريحات تفيد بأن هناك مؤامرة على الفن المصري.

وتابع: أومال الإسفاف ايه؟ الناس دي هتعمل مؤامرة؟ منى زكي هتعمل مؤامرة على الفن المصري وزيهم مروان حامد وأحمد مراد؟

