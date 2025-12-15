قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد
فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
أخبار البلد

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

الحكومة
الحكومة
عبد العزيز جمال

تستعد وزارة العمل لصرف منح العمالة غير المنتظمة لعام 2026، حيث يترقب المستفيدون أول دفعة مالية من المنح بالتزامن مع بداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية.

الفئات المستحقة لمنح العمالة غير المنتظمة 2026

تشمل المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة مجموعة من الفئات التي يمكن تسجيلها عبر مديريات العمل بالمحافظات، وهي: الحرفيون، عمال البناء، المزارعون، عمال الصيد، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

بعد زيادتها لـ1500 جنيه.. كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

 - منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2025.

 - منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

 - منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

 - منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا

قاعدة بيانات المستفيدين وأعدادهم

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل نحو 1,164,012 عاملًا في منظومة العمالة غير المنتظمة، تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية، مع سعي الوزارة إلى زيادة العدد ليصل إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة لضمان شمول أكبر عدد من المستحقين.

شروط الحصول على منح العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وهي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلات تجارية.
  • أن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة.
  • أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

زيادة قيمة منح العمالة غير المنتظمة 2026

تم رفع قيمة منح العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه لكل مستفيد، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المناسبات المختلفة، مع ضمان استمرار صرف الدعم المالي بشكل دوري للأسر المستفيدة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

1-الدخول على موقع وزارة القوى العاملة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية (اضغط هـــــــــنـــــــــــــــــا

2-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق

3-إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل: الرقم القومي، رقم الهاتف، المهنة، والمحافظة

4-اختيار خدمة العمالة غير المنتظمة ثم تقديم طلب الحصول على منحة المولد النبوي

5-مراجعة البيانات قبل الحفظ والإرسال للتأكد من صحتها

6-انتظار رسالة تأكيد من الوزارة بقبول الطلب وتحديد موعد ومكان صرف المنحة

كما تتم عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر عدة آليات تشمل:

- حصر العمالة بواسطة المقاولين في مواقع العمل

- التسجيل من خلال الشركات والمؤسسات المتعاملة مع وزارة العمل

- المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات

وبمجرد التسجيل في قاعدة البيانات، يتم إدراج المستفيدين تلقائيًا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

بمقدورك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت باتباع الخطوات الآتية:   https://www.manpower.gov.eg/ 

 - ادخل إلى قسم «العمالة غير المنتظمة».

 - اضغط على «الاستعلام عن المنحة».

 - أدخل رقمك القومي.

 - سيجري عرض حالة طلبك من الفور

العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة شروط الحصول على منح العمالة غير المنتظمة وزارة العمل

