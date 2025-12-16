نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّم المنتخبان مستويات لافتة خلال مشوارهما في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.

موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025

تقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر 2025، في تمام الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب

يمكن متابعة اللقاء المرتقب عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها:

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

قناة الجزائرية الرياضية

ملعب النهائي

يحتضن ملعب لوسيل في قطر المباراة النهائية لكأس العرب 2025، وهو أحد أبرز الملاعب التي شهدت استضافة العديد من المواجهات الكبرى على المستويين القاري والعالمي.