الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسميا.. أسعار الكهرباء يناير 2026

فاتورة الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه  ليس هناك  زيادة في أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026 المقبل، نافيا  مناقشة أي زيادات في الوقت الحالي، خاصة وأن الحكومة حريصة على استقرار أسعار الطاقة بما يضمن حماية المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية.
 

و أوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، مستهدفة وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، وترتفع إلى 65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات جارٍ تنفيذها وأخرى تم التعاقد عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.


وأشار الوزير،أنه تم  إضافة قدرات توليد كهرباء بنحو 32 جيجاوات، إلى جانب بناء 25 محطة محولات بقدرة إجمالية 42.37 ألف ميجافولت أمبير.

وفيما يخص شبكة النقل، تم مد خطوط كهرباء بطول 5610 كيلومترات، وتطوير شبكة التوزيع لتصل أطوالها إلى 194 ألف كيلومتر، ما مكن مصر من الانتقال من عجز 6 آلاف ميجاواط إلى فائض احتياطي يقارب 20 ألف ميجاواط، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2 تريليون جنيه.

 

أسعار شرائح الكهرباء 


الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

 

أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري


فيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفةوهى ..

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

وكان وزير الكهرباء قد أوضح فى تصريحات سابقة أن الدولة  مازالت تدعم الكهرباء بحوالى 190 مليار جنيه.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ.

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

ايتن عامر

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

