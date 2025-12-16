أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب

علق الإعلامي إسلام صادق، علي تأهل منتخب الأردن لـ نهائي كأس العرب لتواجه المغرب.

منتخب الاردن

وكتب إسلام صادق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأردن تصنع المجد وتتأهل لنهائي كأس العرب لتواجه المغرب بعدما تخطى "النشامة"، بهدف مقابل لاشيء على حساب “الأخضر ”: "الرجولة والمثابرة كانت سلاح أبناء محمود الجوهري .. والإمكانيات ودوري النجوم لم تفلح مع السعودية !".

مواجهه الاردن مع المغرب

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّم المنتخبان مستويات لافتة خلال مشوارهما في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.