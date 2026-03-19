طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكبدة بالبصل زي المحلات، خاصة أنها من الأكلات الشعبية السريعة التي تتميز بمذاقها الشهي وتكلفتها الاقتصادية، كما تعد خياراً مثالياً للوجبات السريعة آخر أيام رمضان.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لتحضير الكبدة بالبصل في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سريعة تضمن نفس طعم المطاعم.

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

مقادير الكبدة بالبصل:

1 كيلو كبدة مقطعة شرائح أو مكعبات

نصف كيلو بصل

فلفل رومي مقطع

طماطم مقطعة (اختياري)

4 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

عصير ليمونة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

ملعقة صغيرة خل

طريقة عمل الكبدة بالبصل خطوة بخطوة:

ـ تقطع الكبدة إلى قطع صغيرة متساوية الحجم.

توضع الكبدة في وعاء مع الخل وعصير الليمون لمدة دقائق للتخلص من أي روائح.

ـ في طاسة على نار متوسطة، يتم تسخين السمنة ثم إضافة البصل وتشويحه حتى يذبل.

ـ يضاف الملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى يكتسب البصل لوناً ذهبياً.

ـ يضاف الفلفل الرومي والثوم ويقلب الخليط جيداً.

ـ توضع الكبدة فوق الخليط وتترك حتى تنضج مع التقليب المستمر.

ـ يضاف القليل من عصير الليمون في النهاية لتعزيز الطعم.

ـ ترفع من على النار وتقدم ساخنة.

أسرار نجاح الكبدة بالبصل بطعم المحلات

للحصول على أفضل نتيجة، ينصح خبراء الطهي بـ:

ـ عدم تسوية الكبدة أكثر من اللازم حتى لا تصبح جافة

ـ تقطيعها قطع صغيرة لتسوية سريعة

ـ إضافة الثوم على مرحلتين لتعزيز النكهة

ـ استخدام نار عالية نسبياً للحصول على طعم الكبدة مثل العربات

فوائد الكبدة الغذائية

تعد الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل:

الحديد

فيتامين B12

البروتين

الزنك

ما يجعلها مفيدة للوقاية من الأنيميا ودعم الطاقة في الجسم.