بخطوات سهلة.. طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة في الفرن

تعد طاسة البطاطس بالجبنة من الوصفات السريعة التي نالت شعبية كبيرة بين محبي الأكلات السهلة، خاصة أنها تجمع بين المذاق الكريمي الغني وسهولة التحضير.

وقدم الشيف حسن طريقة مميزة لتحضير طاسة البطاطس بالجبنة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، مع إضافة لمسة من التوابل التي تعطيها نكهة مختلفة تشبه أطباق المطاعم.

طريقة عمل طاسة البطاطس بالجبنة

مقادير طاسة البطاطس بالجبنة:

بطاطس مقطعة مكعبات (نصف مسلوقة أو مقلية نصف قلية)

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي (حسب الرغبة)

كوب لبن أو كريمة طهي

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كاري

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ثوم مفروم (اختياري)

خطوات تحضير طاسة البطاطس بالجبنة

ـ سلق البطاطس نصف سلقة أو قليها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ تحضير صوص الجبنة بوضع اللبن على النار مع الجبن المبشور والتوابل مع التقليب حتى الذوبان.

ـ وضع البطاطس في طاسة أو صينية فرن مناسبة.

ـ توزيع صوص الجبن فوق البطاطس بشكل متساوٍ.

ـ إدخال الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تذوب الجبنة ويتحمر الوجه.

ـ تقديم الطبق ساخنًا مع تزيينه بالبقدونس أو الكزبرة حسب الرغبة.

إضافات اختيارية لزيادة القيمة الغذائية

يمكن إضافة بعض المكونات حسب الرغبة مثل:

اللحم المفروم

قطع الفراخ

السجق

الخضروات مثل الفلفل الألوان

نصائح لنجاح الوصفة

لضمان أفضل طعم

ـ استخدمي بطاطس متوسطة الحجم

ـ لا تفرطي في سلق البطاطس

ـ احرصي على استخدام جبن جيد الذوبان

ـ قدمي الطبق فور خروجه من الفرن