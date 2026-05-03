فقدنا قامة فنية خالدة.. ناجى الشهابى ينعى أمير الغناء العربي هاني شاكر

نعى النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، أحد أعمدة الفن المصري والعربي، وصوتًا أصيلًا عبّر عن وجدان الأمة لعقود طويلة.

وأكد الشهابى أن مصر، ومعها الأمة العربية، فقدت برحيله قامة فنية كبيرة كرّست حياتها للفن الراقي، وحملت رسالة الإبداع الملتزم، مشيرًا إلى أن الراحل كان نموذجًا للفنان الوطني الذي جمع بين الرقي الفني والالتزام الأخلاقي، واستطاع بصوته الدافئ وإحساسه المرهف أن يحتل مكانة خاصة في قلوب الملايين.

وأضاف أن الإرث الفني الذي تركه الفقيد سيظل حاضرًا في وجدان الشعب المصري والعربي، شاهدًا على مسيرة عطاء استثنائية، ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

واختتم الشهابى نعيه داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.