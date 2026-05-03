الهيئة العُليا لحزب الوفد تقر تشكيل اللجان الإقليمية بالانتخاب

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد ، خلال الاجتماع الدورى للهيئة العليا لحزب الوفد، أنه اجتمع مع الوفديين فى عدد من المحافظات منها الغربية والمنوفية والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية للوصول إلى طريقة لتشكيل اللجان الإقليمية، ولكن لم يتم التوافق على وضع التشكيلات النهائية لهذه اللجان.

وأشار البدوى خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن المادة 31 من لائحة النظام الداخلى لحزب الوفد تقرر طريقة اختيار اللجان بالانتخاب تحت إشراف السكرتارية العامة للحزب، وبناءً عليه تم طرح أمر تشكيل اللجان على المكتب التنفيذى للحزب، الذى وافق بالإجماع على اختيار اللجان الإقليمية بالانتخاب وفقًا للنظام الداخلى ولائحة اللجان الإقليمية بدءًا من اللجان المحلية فى الشياخات فى الأقسام والمجالس القروية وفى المراكز وصولًا إلى اللجان المركزية فى المراكز والأقسام وتصعيد هيئات مكاتب اللجان المركزية لتشكيل اللجان العامة فى المحافظات.

من جانبها أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد عن موافقتها بالإجماع على اختيار اللجان الإقليمية بالانتخاب وفقًا لقرار المكتب التنفيذى.

وأوضح البدوى أنه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة من 15 عضوًا لكل محافظة من أبناء المحافظة المعنية بإجراء الانتخابات ليكونوا مشرفين فقط ومعاونين للسكرتير العام للوفد والسكرتارية العامة المساعدة فى الإشراف على الانتخابات فى المواقع المختلفة على ألا يكون من حقهم الترشح لرئاسة اللجنة العامة أو على أى منصب فى هيئة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، وذلك لمساعدة السكرتارية العامة فى الإشراف وليست لهم علاقة بالتشكيل أو الاختيار أو التزكية أو التدخل أو الترشح، ويتم الانتخاب وفقًا للائحة اللجان الإقليمية ونصوص اللائحة.

وأكد «البدوى» أنه يجوز لرئيس الحزب تعيين ٢٠٪ من أعضاء اللجنة العامة فى المحافظة وفقًا لنصوص لائحة اللجان الإقليمية.

وأشار رئيس الحزب إلى أن اللائحة تنص على أن اللجان المركزية تضم 11 عضوًا فقط، ولكن فى عام 2017 اتخذت القرار بزيادة أعداد اللجان من 11 عضوًا إلى 15 عضوًا، وتم تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر فقط، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة التى انضمت لحزب الوفد حينها.

يذكر أن هيئات اللجان المركزية بعددها الذى تم إقراره تتكون من رئيس و٣ نواب للرئيس وسكرتير و٤ سكرتارية مساعدة وأمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق.