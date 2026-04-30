رئيس الوفد يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: العمال خط الدفاع عن استقرار الوطن

وجه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم.

وأضاف رئيس الوفد فى بيان أصدره اليوم بمناسبة ذكرى الاحتفال السنوى بعيد العمال، والذى يوافق 1 مايو جاء نصه "الأول من مايو من كل عام، يقف الوطن تقديرًا لعماله، أولئك الذين يحملون على عاتقهم عبء الإنتاج، ويصوغون بجهدهم اليومي ملامح مستقبل الأمة".

وأضاف رئيس الوفد: بهذه المناسبة يتوجه حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بتحية اعتزاز وتقدير إلى عمال مصر الذين لم يكونوا يومًا مجرد قوة عمل، بل كانوا دائمًا قوة وطن وصوتًا للكرامة وخط دفاع عن استقرار الوطن وازدهاره.

وأشار رئيس الوفد إلى أن عيد العمال ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل هو لحظة مراجعة وطنية تفرض علينا جميعًا أن نطرح بوضوح وجوب ان تعكس السياسات الاقتصادية للدوله أولوية الإنتاج ،وأن يحظى العامل بالحماية الاجتماعية الكافية في مواجهة الأعباء الحياتية.

وتابع الدكتور السيد البدوي شحاتة: أنه انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، يؤكد الحزب على ما يلي: أولًا: العدالة الاجتماعية ليست شعارًا

فلا يمكن بناء دولة قوية دون ضمان حد أدنى عادل للأجور وهذا ما قامت به الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي يجب أن يمتد للقطاع الخاص ويشمل العمالة غير المنتظمة .

وأكد رئيس الوفد فى البند الثانى على ضرورة حماية العامل بتشديد الرقابة على بيئة العمل، وتفعيل قوانين السلامة المهنية، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي الشامل لكل عامل خاصة في القطاعات غير المنتظمة.

كما أشار رئيس حزب الوفد فى البند الثالث إلى أولوية الإنتاج الوطني، حيث لن تستقيم معادلة الاقتصاد دون إعادة الاعتبار للصناعة والزراعة، وتوجيه التمويل نحو الإنتاج الحقيقي بدلًا من التوسع المفرط في الأنشطة غير المنتجة.

وطالب رئيس الوفد فى البند الرابع والأخير بالحفاظ على كرامة العامل، رافضا أي ممارسات تنتقص من حقوق العمال التي يحميها القانون،ومؤكدًا أن مستقبل مصر لن يُبنى إلا بسواعد عمالها..موجهًا التحية لعمال مصر… صناع الحياة… وحراس التنمية".