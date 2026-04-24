أبوصدام رئيسا وحاتم عبدالرحمن نائبا.. رئيس الوفد يشكل اتحاد الفلاحين الوفدي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٦، بتشكيل اتحاد الفلاحين الوفدي باعتباره كيانًا تنظيميًا مهنيًا داخل الحزب يقوم بتمثيل الفلاحين والمزارعين، والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لما جاء فى نص المادة الأولى.

وحدد رئيس الوفد فى المادة الثانية اختصاصات اتحاد الفلاحين الوفدى، والتى جاء على رأسها، اقتراح السياسات الزراعية والغذائية للدولة، وكذلك إعداد المذكرات والمقترحات التشريعية التى تخص القطاع الزراعي، بالإضافة إلى رصد المشكلات الميدانية المختلفه (أسعار – مياه – أسمدة – تسويق)، والمشاركة في صياغة السياسات الزراعية ومنها إعداد رؤى وبرامج زراعية للحزب والتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ للعمل على وضع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها من خلال تسعير عادل للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – القطن – الذرة)، ودعم مستلزمات الإنتاج،وإدارة الموارد المائية والتعاون مع بيت الخبرة الوفدي لإعداد أوراق سياسات.

وقرر رئيس الوفد فى المادة الثالثة تعييـــن حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، رئيساً لاتحاد الفلاحين الوفدي.

كما قرر رئيس الوفد فى المادة الرابعة تعيين حاتم محمد أحمد عبد الرحمن نائبًا لرئيس اتحاد الفلاحين الوفدي.

وأكدت المادة الخامسة على تبعية الاتحاد والذى يتبــــع رئيــــس الحزب مباشرة في ممارسة أعماله واختصاصاته.

وأشارت المادة السادسة "يُعد الاتحاد هيئة استشارية وتنظيمية، مختصة بشئون الزراعة والفلاح المصري.



وأضافت المادة السابعة: يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس المجلس والسكرتير العام ونواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة، على أن يصدر بتشكيل اللجان واختصاصاتها قرار من رئيس الاتحاد وفقًا لاحتياجات العمل بعد موافقة واعتماد رئيس الحزب.