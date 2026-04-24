برلماني: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا للعزة والكرامة واستعادة الأرض بالدم

أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن المناسبة الوطنية الخالدة لتحرير سيناء، والتي توافق 25 أبريل من كل عام تمثل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، حيث نجحت مصر بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في استعادة أرض سيناء الغالية، لتظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، ودليلًا على صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية حقوقها وسيادتها.

وتقدم النائب عادل مأمون عتمانبخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، حيث نجحت مصر بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في استعادة أرض سيناء الغالية، لتظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، ودليلًا على صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية حقوقها وسيادتها.

وأشار عتمان إلى أن بطولات القوات المسلحة ستبقى محفورة في وجدان الأمة، بعدما قدمت تضحيات جسيمة لاسترداد الأرض وصون مقدرات الوطن، مؤكدًا أن ذكرى تحرير سيناء ليست مجرد احتفال تاريخي، بل محطة مهمة تستلهم منها الأجيال معاني الفداء والانتماء للوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن سيناء اليوم تشهد مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في ظل القيادة السياسية الحالية، حيث تحولت من أرض معارك إلى أرض تنمية ومشروعات قومية كبرى، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدًا على وحدة المصريين وصلابة إرادتهم في حماية أرضهم وحقوقهم.