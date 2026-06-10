الدواجن بـ 67 جنيهًا.. والشعبة تعلن أمرا خطيرا بشأن تراجع الأسعار

تعتبر أسعار الدواجن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تتأثر بالعديد من العوامل، مثل أسعار الأعلاف، وتكاليف الإنتاج، وحجم العرض والطلب في الأسواق، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العامة، لأن الدواجن من أهم مصادر الغذاء التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي، لما تتميز به من قيمة غذائية عالية وأسعار تنافسية مقارنة بمصادر البروتين الأخرى.

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا الإنخفاض سببه الإنتاج المرتفع من الدواجن والبيض، وليس هناك مشاكل وبائية في الفترة الحالية، كما أن هناك حالة من الركود والقوة الشرائية ضعيفة مما أدى لكثرة المعروض وانخفاض الأسعار.

الدواجن



وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض بهذا الشكل خلال الوقت الحالي هو أمر غير منطقي بشكل كبير، ويهدد بتدمير صناعة الدواجن والبيض في مصر.

أكل الدواجن

الدواجن

وأشار إلى أن كل 3 سنوات تنتشر شائعات بشأن خطر أكل الدواجن وهو أمر خاطئ، مضيفًا: "هناك كلام كثير على السوشيال ميديا وأدى لحالة من البلبلة في المجتمع المصري.. رغم أن الدواجن هي الملاذ الآمن ويوفر بروتين جيد بسعر جيد".

الدواجن

يضر بصناعة الدواجن



وشدد على أنه لابد أن يكون هناك توعية وإرشاد بأهمية تناول الدواجن، موضحًا أنه في ظل اللغط هو ما يضر بصناعة الدواجن في مصر.



كما أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سوق الدواجن في مصر يواجه تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع انعكس على الأسعار بشكل ملحوظ داخل المزارع، مما تسبب في خسائر كبيرة للمربين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أسعار الدواجن وصلت إلى 67 جنيهًا في المزرعة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة وتحديًا واضحًا، موضحًا أن أحد أهم أسباب ذلك هو زيادة الإنتاج المحلي الذي تجاوز 30% من حجم الإنتاج الذاتي، إلى جانب وجود فائض في إنتاج البيض بنسبة تصل إلى 25% عن معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن هناك انتظامًا في توافر الأعلاف بالأسواق، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة الإنتاج مقارنة بحجم الطلب، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة للمربين، محذرًا من استمرار هذا الوضع لما يمثله من خطر على مستقبل الصناعة، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن عادل في أسعار البيض والدواجن.

وأشار إلى أن الاستهلاك اليومي في مصر يصل إلى نحو 40 مليون بيضة يوميًا، بالإضافة إلى استخدام نحو 5 ملايين دجاجة يوميًا، لافتًا إلى أن سعر كيلو الفراخ في المزرعة يتراوح بين 68 إلى 70 جنيهًا، مع وجود تأثير لموسم عيد الأضحى وتوافر اللحوم الحمراء، مما يؤدي إلى توقعات بحدوث تحركات في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاستهلاك.

وأكد أنه لا يجوز النظر فقط إلى انخفاض الأسعار باعتباره مكسبًا، موضحًا أن خسارة المربي تمثل خطرًا كبيرًا على الصناعة، مضيفًا: «لا توجد دولة في العالم يمكنها الاكتفاء ذاتيًا من البيض والدواجن بهذا الشكل، وصناعة الدواجن في مصر تمثل قطاعًا ضخمًا يتجاوز حجمه 200 مليار جنيه ويعمل به نحو 3.5 مليون عامل».

وشدد على ضرورة رفع الوعي بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحرب الاقتصادية أصبحت جزءًا أساسيًا من الصراعات الحديثة، وليس فقط الحروب التقليدية.

وأوضح أن أسعار السلع الطازجة تخضع لقانون العرض والطلب، ولا توجد جهة أو مؤسسة تتحكم في أسعار الفراخ والبيض، مشيرًا إلى أهمية حماية المربي والمستهلك معًا، وضرورة تبني أفكار غير تقليدية لدعم الصناعة وتوسيع منافذ التوزيع.

واختتم بالتأكيد على أن سوق الدواجن يشهد عادة انخفاضًا في الأسعار بعد عيد الأضحى منذ نحو 30 عامًا، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على الإنتاج الوطني وعدم التفريط فيه

وتابع الزيني: "هناك إنتاج كبير من الدواجن وإنتاجنا 17 مليار بيضة بأكثر من 45 مليون بيضة يوميا، وهذه كمية كبيرة جدا تفوق الاحتياجات وهذا الامر يدفع إلى انخفاض الأسعار ".

وأكمل: "الإنتاج الكبير سوف يستمر معنا لعدة شهور مقبلة وهناك انتظام في وفرة الأعلاف وهناك زيادة في الإنتاج"، مضيفا:"نحتاج إلى تصدير كميات اكبر من البيض والدواجن للخارج ".

وتابع ثروت الزيني : “انخفاض الأسعار بشكل كبير يعتبر مشكلة كبيرة للمنتج ويجب ان يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار كي يستمر المنتج في العملية الإنتاجية وهناك مربون يتعرضون لخسائر كبيرة وقد يخرج البعض من دائرة الانتاج وهذا يشكل خطرا على العملية الانتاجية”.

وأكمل الزيني: "الاستهلاك تجاوز 40 مليون بيضة يوميا والانتاج حوالي 45 مليون بيضة يوميا ، ونستهلك 5 ملايين دجاجة يوميا والإنتاج اليومي تجاوز 4.5 مليون دجاجة، وكيلو الدواجن في المزرعة 70 جنيها".