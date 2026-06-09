قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط صانع محتوي يُسجّل أغاني خادشة للحياء ويُروّج إلى تعاطي المخدرات
اندلاع أعمال عنف في «بلفاست» بأيرلندا الشمالية على خلفية حادث طعــن.. واعتقال مشتبه به
تدريبات استشفائية وبدنية للاعبي منتخب مصر بفندق الإقامة .. صور
الاتحاد السنغالي يكشف حقيقة فيديو تفتيش اللاعبين في المطار
بديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألماني
«إن شاء الله نحقق إنجازًا جديدًا».. المخرج محمد سامي يدعم منتخب مصر في كأس العالم 2026
عماد النحاس: لقب كأس عاصمة مصر هدية لجماهير بورسعيد
«فتوح» قيمته تصل لـ5 ملايين دولار.. أيمن يونس يكشف موقف الزمالك من بيع اللاعبين وأزمة القيد
فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة هذا اللاعب للأهلي
ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريًا؟ .. الأزهر: احذر 3 عيون
كيفية استخراج رخصة قيادة بالشروط الجديدة
من قائمة فيفا إلى الغياب .. القصة الكاملة لقرار أربك المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل إسكان النواب يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لحماية السوق من الدخلاء

العقارات
العقارات
محمود محسن

أكد أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك  أهمية إنشاء اتحاد متخصص للمطورين العقاريين، مشددًا على ضرورة وجود جهة تنظيمية تتولى وضع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل القطاع، بما يضمن حماية المهنة ورفع كفاءة العاملين بها.

وقال أمين مسعود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أنه لا بد من وجود مواصفات وشروط محددة لمزاولة نشاط التطوير العقاري أصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق العقارية، ومنع دخول غير المؤهلين إلى هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن الدخلاء على مهنة التطوير العقاري يتسببون في العديد من الأزمات والمشكلات داخل السوق، سواء فيما يتعلق بطرح الأراضي أو عمليات البيع والشراء، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المستثمرين والعملاء ويؤثر على الثقة في القطاع.

مزيد من الانضباط

وأضاف أن تنظيم مهنة التطوير العقاري من خلال كيان متخصص من شأنه دعم السوق، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية داخل القطاع العقاري.

أمين مسعود لجنة الإسكان مجلس النواب الضوابط المطورين العقاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

الكركديه

رخيص ولذيذ .. ماذا يحدث عند تناول الكركديه فى الصيف؟

ورق العنب بالدجاج

طريقة عمل ورق العنب بالدجاج بطعم شهي

الهاتف المحمول

ماذا يحدث عند وضع الهاتف المحمول تحت المخدة

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد