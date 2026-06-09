وكيل إسكان النواب يطالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لحماية السوق من الدخلاء

أكد أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أهمية إنشاء اتحاد متخصص للمطورين العقاريين، مشددًا على ضرورة وجود جهة تنظيمية تتولى وضع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل القطاع، بما يضمن حماية المهنة ورفع كفاءة العاملين بها.

وقال أمين مسعود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أنه لا بد من وجود مواصفات وشروط محددة لمزاولة نشاط التطوير العقاري أصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق العقارية، ومنع دخول غير المؤهلين إلى هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن الدخلاء على مهنة التطوير العقاري يتسببون في العديد من الأزمات والمشكلات داخل السوق، سواء فيما يتعلق بطرح الأراضي أو عمليات البيع والشراء، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المستثمرين والعملاء ويؤثر على الثقة في القطاع.

مزيد من الانضباط

وأضاف أن تنظيم مهنة التطوير العقاري من خلال كيان متخصص من شأنه دعم السوق، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية داخل القطاع العقاري.