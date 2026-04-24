برلماني: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة خالدة تعكس إرادة المصريين في استرداد الأرض

قال النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء تمثل يوماً تاريخياً في سجل العزة الوطنية، حيث استعادت فيه مصر سيادتها الكاملة بفضل تضحيات رجالها المخلصين.

وأوضح أن هذه الذكرى ستظل حية في قلوب المصريين، كدافع قوي لمواصلة معركة البناء والتعمير التي تشهدها سيناء في كافة ربوعها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "البنا" أن الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية شاملة لتنمية سيناء، تهدف إلى إنهاء عقود من العزلة ودمجها بشكل كامل في النسيج الوطني، قائلا إن الجهود المبذولة ركزت على إنشاء بنية تحتية قوية شملت الأنفاق والجسور التي ربطت سيناء بالوادي، بالإضافة إلى تدشين مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة، مما جعل من أرض الفيروز منطقة جاذبة للسكان وفرص العمل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنمية التي نراها اليوم هي الضمانة الحقيقية لحماية الأمن القومي، حيث نجحت الدولة في تحويل المناطق التي كانت تعاني من التحديات إلى مراكز للإشعاع الحضاري والخدمي.

وقال إن الاهتمام بتطوير المدارس والمستشفيات والجامعات بسيناء، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية للحفاظ على الأرض وتحقيق الاستقرار المستدام.

ووجه التحية والتقدير لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لتطهير هذه الأرض الغالية، مشددا على إن الوفاء لدمائهم الطاهرة يتجسد في الاستمرار في مسيرة التعمير والحفاظ على كل شبر من أرض سيناء.