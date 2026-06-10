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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«السولية» يُثير الجدل رفقة علي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات بأحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو السولية على انستجرام
عمرو السولية على انستجرام
سارة عبد الله

شارك عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر السولية رفقة اللاعب التونسي علي معلول، ولاعب الأهلي حسين الشحات، وأكرم توفيق.

وكان قد أعرب عمرو السولية، لاعب وسط نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتواجد فريقه في المربع الذهبي للدوري المصري، وضمان المشاركة الأفريقية للموسم القادم.

وكتب عمرو السولية لاعب سيراميكا، عبر حسابه على “X”: "الحمد لله على التواجد في المربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع لبطولة الدوري، وضمان المشاركة الأفريقية الموسم القادم لبطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ نادي سيراميكا كليوباترا، كل الشكر لكل فرد في المنظومة، على التعب والتفاني من أول الموسم لتحقيق هدف النادي".

عمرو السولية علي معلول أكرم توفيق

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