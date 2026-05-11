عمرو السولية: الحمد لله على وجود سيراميكا كليوباترا في المربع الذهبي

أعرب عمرو السولية، لاعب وسط نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتواجد فريقه في المربع الذهبي للدوري المصري، وضمان المشاركة الأفريقية للموسم القادم.

وكتب عمرو السولية لاعب سيراميكا، عبر حسابه على “X”: "الحمد لله على التواجد في المربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع لبطولة الدوري، وضمان المشاركة الأفريقية الموسم القادم لبطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ نادي سيراميكا كليوباترا، كل الشكر لكل فرد في المنظومة، على التعب والتفاني من أول الموسم لتحقيق هدف النادي".

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد المواجهة الحاسمة التي تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة؛ من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري هذا الموسم، دون النظر إلى نتائج المنافسين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.