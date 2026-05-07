أبويا التاني.. وفاة والد زوجة عمرو السولية نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا

أعلن عمرو السولية نجم الاهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي وفاة والد زوجته الحاج عادل مندور، معبرًا عن حزنه الشديد بكلمات مؤثرة دعا خلالها له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عمرو السولية عبر حسابه على منصة «إكس» : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله فى وفاة والد زوجتى وحبيبى وأبويا التانى الحاج عادل مندور، ربنا يرحمك يا حبيبى ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة، هتوحشنى يا حبيبى.. ادعو له بالرحمة والمغفرة».

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد المواجهة الحاسمة التي تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في مواجهة تحمل طابعًا حاسمًا لمصير اللقب.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري هذا الموسم، دون النظر إلى نتائج المنافسين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.