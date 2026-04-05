السولية: بيراميدز الأقوى فنيًا والزمالك تحسن مؤخرًا

أكد عمرو السولية، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري، مشددًا على صعوبة اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري.

وأوضح السولية، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أن المدير الفني علي ماهر منح اللاعبين تعليمات خاصة قبل المباراة، مؤكدًا أن الفريق يستعد بشكل قوي للمواجهة.

وأشار إلى أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، لكن الفريق درس المنافس جيدًا، لافتًا إلى أن ما يميز علي ماهر هو الجرأة والشخصية في المباريات الكبيرة، وأن الفريق يلعب بنفس الأسلوب أمام جميع المنافسين دون تفرقة.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا يمتلك الطموح للمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة، ويستهدف التأهل للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

واختتم السولية تصريحاته بالإشارة إلى أن بيراميدز يمتلك كتيبة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز، بينما ظهر الزمالك بشكل قوي مؤخرًا بعد تراجع الضغوط على لاعبيه.