السولية: كولر خسر غرفة الملابس داخل الأهلي

أكد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، أن قرار إقالة المدرب السويسري مارسيل كولر من تدريب الأهلي كان في محله.

وأوضح السولية ، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن كولر فقد السيطرة على غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن عدداً من اللاعبين لم يعودوا يثقون فيه، خاصة بعد رفضه رحيلهم ثم عدم الاعتماد عليهم في المباريات.

وأضاف السولية أن بعض اللاعبين كانوا يستفسرون عن أسباب بقائهم رغم عدم المشاركة، لكنهم لم يحصلوا على إجابات واضحة تطمئنهم بأن المدرب يحتاج إليهم، لافتًا إلى أن هناك من كان يخرج من الاجتماعات معه في حالة نفسية سيئة.

وأشار إلى أن الأزمة تكررت مع أكثر من لاعب، حيث رفض كولر رحيلهم بدعوى الحاجة إليهم، لكنه استمر في استبعادهم من القوائم، وهو ما أدى في النهاية إلى فقدان الثقة بينه وبين اللاعبين.