كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن الأهلي لا يدفع مرتبات ثلاثة مدربين كما يُشاع، موضحًا أن النادي لا يدفع إلا راتب يس توروب المدير الفني الحالي للفريق.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي لا يدفع مرتبات 3 مدربين كما يتردد النادي يدفع راتب توروب فقط في الوقت الراهن"

واضاف "كولر لا يحصل على راتب من الأهلي، وتم تسوية مستحقاته، وريبيرو طلب الحصول على تعويض أكثر من الشرط الجزائي، والأهلي رفض وحصل المدرب على حكم، الأهلي استأنف عليه، وعندما عرض وكيل ريبيرو التوصل لاتفاق ودي، تمسك الأهلي بسداد الشرط الجزائي فقط، هذه هي الحقيقة"

وسبق أن أعلن النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري بعد التوصل لاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.