صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

أكد الإعلامي خالد الغندور أن النادي الأهلي قد يضطر لتحمل مبلغ مالي كبير في حال اتخاذ قرار بإقالة مدربه الدنماركي ييس توروب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "لو الأهلي قرر يمشي توروب بكرة هيدفع عقده بالكامل لمدة ١٥ شهر و لكن لو مشاه بعد نهايه الموسم هيدفع شرط جزائي ٣ شهور فقط".

ويحصل ييس توروب على راتب شهري قيمته 200 ألف دولار، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، أي يتبقى له موسم ونصف، ما يعني أن قيمة الشرط الجزائي في عقده قد تصل إلى 3 ملايين دولار، بما يعادل نحو 150 مليون جنيه مصري حال فسخ عقده في الوقت الحالي.