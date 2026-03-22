قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن كواليس ما دار داخل النادي الأهلي، عقب البيان الناري الأخير الذي صدر من مجلس الادارة مساء اليوم لاحتواء غضب الجماهير بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.



وكتب أحمد جلال، عبر حسابه علي فيسبوك" تقرر إخطار المدير الفني توروب بعدم تفعيل بند التمديد في عقده للموسم المقبل، مهما كانت نتائج الفريق في الدوري، مع الاكتفاء بتنفيذ الشرط الجزائي الذي يقضي بدفع 3 أشهر من راتبه السنوي.

وأضاف" استبعدت إدارة الأهلي بشكل نهائي فكرة عودة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى جانب عدم وجود نية للتعاقد مع أي من الأسماء المحلية المطروحة مثل حسام البدري أو عماد النحاس أو علي ماهر.

وتابع"تم إخطار عدد من مسئولي قطاع الكرة، بينهم مدير الكرة والمدير الرياضي ومدير التعاقدات ومدير الشئون القانونية، بانتهاء مهامهم بنهاية الموسم الجاري، مع منح سيد عبد الحفيظ صلاحيات بإعادة هيكلة القطاع واختيار النظام الإداري الجديد للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.