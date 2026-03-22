«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

أكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي قد يضطر لتحمل مبلغ مالي كبير في حال اتخاذ قرار بإقالة مدربه الدنماركي ييس توروب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك: "تقارير تفيد بأن الأهلي يحتاج نحو 3.5 مليون يورو لإقالة توروب في الوقت الحالي، مع إجراء مفاوضات معه للرحيل بالتراضي".

ويحصل ييس توروب على راتب شهري قيمته 200 ألف دولار، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، أي يتبقى له موسم ونصف، ما يعني أن قيمة الشرط الجزائي في عقده قد تصل إلى 3 ملايين دولار، بما يعادل نحو 150 مليون جنيه مصري حال فسخ عقده في الوقت الحالي.