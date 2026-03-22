فضح إدارة النادي وأداء «توروب»| إعلامي يصف الأهلي بـ«الفشل»: خسارة مالية وشرفية وانضباط مفقود

علّق الإعلامي كريم رمزي على خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، عقب الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب رمزي عبر حسابه على فيسبوك: «معلقتش بعد الشوط الأول عشان أهلي توروب مينفعش تثق فيه للنهاية.. أضعف فرق الدوري بتقدر توصل مرماه.. الترجي في أسوأ أحواله بيهزك».

وأضاف: «مدرب سيء جدًا وإدارة سلبية.. بعد مباراة الذهاب كان رأيي أن الأهلي مش هيكسب إفريقيا وممكن ما يوصلش للبطولة الموسم الجاي وبالتبعية الدوري».

وتابع: «توروب هيمشي والأهلي هيتحمل تكاليف رحيله، بس خسر حاجات كتير منها مادية وشرفية زي المشاركة في الإنتركونتيننتال وخسارة فرصة ثانية للمشاركة في المونديال.. وخسر أهم حاجة وهي الانضباط في الفريق والنادي ككل اللي كان بيتميز بيه عن الجميع».

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.