بكل روح رياضية.. رانيا فريد شوقي تهنئ جماهير الزمالك بالدوري الممتاز

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، جماهير نادي الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك فوز نادي الزمالك بالدوري مبروك للجماهير ولكل اصحابي الزمالكاوية وزوجي العزيز وابني دودز مبروك بكل روح رياضية من اهلاوية".

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.