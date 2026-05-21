نورهان تطلب الدعاء لوالدتها الراحلة: وحشتيني أوي يا أمي

حرصت الفنانة نورهان على توجيه رسالة مؤثرة لجمهورها ومتابعيها، طالبت خلالها بالدعاء لوالدتها الراحلة، وذلك تزامنًا مع الأيام المباركة، معبرة عن اشتياقها الكبير لها بكلمات مليئة بالحزن والدعاء.

وكتبت نورهان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: “في أجمل عشر أيام في السنة أرجو الدعاء لأمي بالرحمة والعفو والمغفرة، وتكون في مكان أحسن، ويارب تعبها وآلامها يكون في ميزان حسناتها، وتكون راضية عني.. وحشتيني أوي يا أمي، اللهم اجعلها في قبرها مطمئنة بحق هذه الأيام المباركة، وأسألكم الدعاء ولكم مثله آمين”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع رسالتها الإنسانية، حيث انهالت التعليقات بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لها في تلك اللحظات المؤثرة.

وتُعرف نورهان بعلاقتها القوية بجمهورها وحرصها الدائم على مشاركة لحظاتها الإنسانية والعائلية معهم، وهو ما جعل رسالتها تلقى تعاطفًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.