رانيا فريد شوقى: السينما تساهم فى التقريب بين الشعوب

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، مؤكدة سعادتها بالتجربة لما تحمله من تنوع فني وثقافي يجمع أعمالًا من عدة دول عربية، بينها الجزائر وفلسطين.

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، أكدت رانيا فريد شوقي أن اسم والدها الراحل فريد شوقي يمثل بالنسبة لها الإرث الحقيقي وسر المحبة الكبيرة التي تحظى بها من الجمهور.

مشاركة رانيا فريد شوقى بمهرجان عنابة

وأضافت أنها تستمتع كثيرًا بالمشاركة في لجان التحكيم بالمهرجانات السينمائية، موضحة أن هذه النوعية من الأفلام تختلف عن الأعمال الجماهيرية المعتادة، لما تتضمنه من رؤى فنية متنوعة ونقاشات تثري التجربة السينمائية.

كما أشارت إلى أن السينما المصرية لعبت دورا مهما في التقريب بين الشعوب العربية، مؤكدة أن ريادة مصر في صناعة السينما كانت سببا رئيسيا في انتشار الأعمال المصرية داخل الوطن العربي.

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي تشمل المسرحية الكوميدية «مش روميو وجوليت» مع علي الحجار وميدو عادل، والتي عرضت في أواخر 2024، وشاركت كضيف شرف في مسلسل «حسبة عمري» في رمضان 2025.