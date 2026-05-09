غدا.. متحف نجيب محفوظ يكرم المشاركين في ورشتي السينما والعمارة

يُنظم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء غد /الأحد/ ، احتفالية لتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في ورشتي السينما والعمارة، وذلك بمقره بـ تكية محمد أبو الدهب، وذلك في إطار دوره الثقافي والتنويري لدعم الإبداع واكتشاف المواهب الشابة.

وشهدت ورشة السينما، التي أُقيمت خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضي تحت إشراف أ.د ثناء هاشم، أستاذ ورئيس قسم السيناريو بأكاديمية الفنون، بمشاركة 21 متدربًا من أجيال وتخصصات متنوعة جمعهم الشغف بالفنون السينمائية.

وأكدت أ.د ثناء هاشم أن الورشة تُعد أقرب إلى دبلومة متقدمة في السرد السينمائي، حيث ركزت على استراتيجيات الحكي والبناء الدرامي نظريًا وتطبيقيًا، إلى جانب تعميق فهم لغة الفيلم وأدواته التحليلية.

كما أُقيمت ورشة العمارة بعنوان "دروب مصر" خلال شهري يناير وفبراير، تحت إشراف المعماري سالم حسين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات العمارة المختلفة، من بينهم أ.د نبيل محارب، وأ.د أحمد حسني رضوان، والمهندسون فرح بهاء، جهاد أسامة، هايا طارق، ندى محمد، وميريت السيد.

وأوضح المعماري سالم حسين أن الورشة تأتي ضمن مبادرة "دروب مصر"، التي تستهدف إعادة اكتشاف الأماكن التي خلدها الأديب العالمي نجيب محفوظ في أعماله الروائية، إلى جانب طرح رؤى معاصرة لتطوير المدن التاريخية ورفع كفاءتها العمرانية، وتوظيف آليات التكيف المناخي المستلهمة من التراث المعماري، بما يسهم في تصميم مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ويصاحب حفل توزيع الشهادات عرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات ورشة السينما، أعدّته الكاتبة الصحفية عائشة المراغي، إحدى المشاركات بالورشة.