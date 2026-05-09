الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى عيد ميلاده.. كيف يتعامل أحمد هارون مع المعجبات ودخوله عالم التمثيل

سعيد فراج

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد هارون، فهو من مواليد 9 مايو 1978 والذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل  علامة فى تاريخ الدراما المصرية. 

أحمد هارون بدأ مشواره الفني من خلال الظهور في الإعلانات والكليبات، وأشهرها فيديو كليب أغنية "تصور" للنجمة أصالة، بعدها اتجه للتمثيل وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها "سهر الليالي" و"فرح"، ولكنه اختفى عن الساحة الفنية دون أسباب، رغم توقع الكثير من النقاد له بمستقبل فني ناجح خاصةً وأنه يتمتع بوسامة وكاريزما خاصة.

بينما في حلقة ممتعة من برنامج "كلام الناس" الذي يذاع على قناة "MBC مصر"، طرحت الإعلامية ياسمين عز سؤالًا جريئًا على الفنان أحمد هارون حول كيفية تعامله مع المعجبات وكيف يؤثر هذا على علاقته بشريكة حياته. سألت عز: "الجميع يعلم أن لديك معجبات وما زالوا يتابعونك، هل تخشى أن تعلن عن زواجك أو حبك لشريكة حياتك بسبب خوفك من فقدان معجباتك؟". 

أحمد هارون: “محبوبية الرجل لا يجب أن تزعج شريكة حياته”

أوضح هارون بثقة أن وجود المعجبات ليس سببًا للقلق أو الخوف، بل على العكس يجب أن تكون شريكة حياته فخورة بأن الشخص الذي معها محبوب ولديه معجبين. قال: "لا أعتقد أن أي امرأة ستكون مستاءة من أن يكون شريكها محبوبًا وله معجبين. إذا كانت لديها مشكلة في ذلك، فربما تكون هذه مشكلة شخصية تتعلق بالثقة بالنفس. على العكس، يجب أن تكون سعيدة لأن الناس يحبون الشخص الذي معها".

ياسمين عز: “كيف تتعامل مع المواقف الصعبة مع المعجبات؟”

تابعت ياسمين عز النقاش بسؤال محرج: "كيف تتعامل مع المعجبات اللاتي قد يتجاوزن الحدود؟ ماذا تفعل إذا واجهت موقفًا مثل معجبة تلاحقك حتى الحمام؟". وأشارت إلى أن الحديث عن المعجبات يمكن أن يسبب توترًا، لكنه ضروري لفهم كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

أحمد هارون: “التعامل مع المعجبات يجب أن يكون بأدب وذوق”

روى هارون قصة طريفة عن موقف حدث له في إحدى الحفلات، حيث قالت: "في إحدى الحفلات كانت هناك معجبة مصممة على التحدث معي، لدرجة أنها دخلت إلى حمام الرجال وطرقت الباب". وأضاف هارون: "في مثل هذه المواقف، يجب التعامل بأدب وذوق. لا يمكننا صدّ أي شخص يعبر عن محبته، بل يجب أن نترك انطباعًا إيجابيًا يدوم للأبد".

أحمد هارون وياسمين عز يناقشان الفرق بين المرأة المصرية والإيطالية

طرحت الإعلامية ياسمين عز سؤالًا على الفنان أحمد هارون حول الفرق بين المرأة المصرية والإيطالية. أجاب هارون مؤكدًا أن "الاحتواء" هو العامل المشترك بين النساء في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المرأة تتمتع بصفات متشابهة بغض النظر عن جنسيتها.

أحمد هارون: “المرأة هي المرأة في كل مكان”

قال هارون: "المرأة هي المرأة في كل مكان في العالم، سواء كانت مصرية أو إيطالية، فالاحتواء والاهتمام بالشريك هما سمة مشتركة بينهن. لا يمكننا القول أن هناك اختلافات جوهرية تجعل مجموعة من النساء أفضل من الأخرى". وأضاف بابتسامة: "كل بلد فيها الحلو والوحش، ولا نريد التعميم أو تصنيف النساء بناءً على جنسيتهم".

ياسمين عز: “نجم في مشروع حب جديد؟”

وعلقت ياسمين عز مازحة على إجابة هارون: "أول ما تسمعوا إجابة بهذه الحكمة والعمق من نجم، اعرفوا أنه في طريقه إلى مشروع حب جديد أو ربما مشروع زواج. يبدو أن هناك شيئًا في الأفق!"، مما أضفى جوًا من الدعابة على الحلقة وأثار تفاعلاً من الجمهور.

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
