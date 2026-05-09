قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراد مكرم قبل نهائي الكونفدرالية: المفروض نركز مع الفريق الجزائري
روبيو : فرض عقوبات على كيانات صينية زودت إيران بصور أقمار صناعية
سميرة سعيد تنعى عبد الوهاب الدوكالي : إرثه لا يموت
Spotify يطلق بودكاست شخصي بالذكاء الاصطناعي مرتبط بجدول يومك
جامعه دمياط تهنيء الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين
أحلام تتألق على مسرح دار الأوبرا المصرية وتخطف الأنظار بـ«فدوة عيونك»
Fitbit Air بلا شاشة .. جوجل تراهن على Gemini مدرباً صحياً صوتياً
اندلاع حريق في مصفاة شالميت بولاية لويزيانا الأمريكية
على متنها 20 شخصا ..القوات الأمريكية تستهدف 6 سفن تجارية وصيد إيرانية
سعر أكبر عيار ذهب يسجل 8017 جنيها في الصاغة اليوم السبت 9-5-2026
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 9-5-2026
جامعة القاهرة تنظم الملتقى الأول حول مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سميرة سعيد تنعى عبد الوهاب الدوكالي : إرثه لا يموت

سميرة سعيد والدوكالي
سميرة سعيد والدوكالي
يارا أمين

حرصت الفنانة سميرة سعيد على نعي الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدوكالي بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت سميرة سعيد: “ويرحل هذا العملاق الكبير عبد الوهاب الدوكالي. كل يوم نفقد إسماً كبيراً وقامة فنية صنعت وجدان أجيال كاملة، لكن ما يتركه هؤلاء العظماء يبقى أكبر من الغياب. يبقى أثرهم، ومدارسهم، وإرثهم الذي لا بموت”.

وفاة عبدالوهاب الدكالي

فُجعت الساحة الفنية المغربية والعربية، اليوم الجمعة، برحيل عميد الأغنية المغربية الفنان عبد الوهاب الدكالي، الذي يُعد واحدًا من أبرز رموز الموسيقى في المغرب والعالم العربي، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة ترك خلالها إرثًا غنائيًا خالداً.

وأكدت مصادر إعلامية مغربية وفاة الدكالي عن عمر ناهز 85 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا إثر خضوعه لعملية جراحية، حيث كان قد نُقل خلال الساعات الماضية إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لمضاعفات صحية، قبل أن يفارق الحياة.

وخيم الحزن على الأوساط الفنية والثقافية فور إعلان الوفاة، حيث توافدت رسائل النعي من فنانين وإعلاميين وجمهور واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مشواره الطويل وإسهاماته في تطوير الأغنية المغربية والعربية.

ويُعد الراحل أحد أبرز المؤسسين لمدرسة الأغنية المغربية الحديثة، حيث جمع بين الغناء والتلحين والتأليف، وارتبط اسمه بأعمال خالدة في الذاكرة الفنية مثل “مرسول الحب” و“ما أنا إلا بشر”، التي شكلت جزءًا من وجدان أجيال متعاقبة.

وُلد عبد الوهاب الدكالي في يناير 1941 بمدينة فاس، وبدأ مسيرته الفنية منذ أواخر الخمسينات، واستطاع أن يضع الأغنية المغربية على خريطة الفن العربي، ويحظى بتكريمات وجوائز دولية عدة تقديرًا لإبداعه، من بينها تكريمات في بريطانيا وفرنسا ومصر.

كما عُرف الدكالي بكونه فنانًا متعدد المواهب، إذ لم يقتصر عطاؤه على الغناء فقط، بل شمل التلحين والعزف والموسيقى التصويرية والاهتمام بالفن التشكيلي، ما جعله يُلقب بـ“المايسترو” في المشهد الفني المغربي.

وأكد نقاد وفنانون أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للفن المغربي والعربي، مشيرين إلى أن إرثه سيظل حاضرًا في الذاكرة الموسيقية، باعتباره أحد أبرز من أسهموا في ترسيخ هوية الأغنية المغربية الحديثة

وفاة عبدالوهاب الدكالي الفنانة سميرة سعيد سميرة سعيد عبد الوهاب الدوكالي إنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

ترشيحاتنا

القوات الأمريكية

رسالة تهديد جديدة من القيادة المركزية الأمريكية سنتاكوم

وزارة الخزانة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لتوفير أسلحة للجيش الإيراني

أرشيفي

روسيا تنجح في تدمير 44 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات

بالصور

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد