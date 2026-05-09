لميس الحديدي تكتب رسالة مؤثرة في وداع هاني شاكر: هل رأيت الحب؟

نشرت الإعلامية لميس الحديدي رسالة مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك، وجهتها إلى الفنان الراحل هاني شاكر، عبّرت فيها عن حجم الحب والتقدير الذي حظي به خلال حياته وبعد رحيله.

وتساءلت لميس الحديدي في رسالتها: “هل رأيت الحب؟”، مشيرة إلى أنها على يقين بأن الفنان الراحل في مكان أفضل الآن، وأنه ربما يراقب مشهد وداعه وحجم الحضور الكبير الذي جاء لتوديعه من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأشادت بالرسائل التي وصلته من جمهوره ومحبيه وزملائه، سواء من مصر أو الدول العربية، مؤكدة أن مشهد العزاء شهد حضورًا واسعًا من شخصيات عامة وفنانين وسياسيين، إلى جانب وفود من لبنان وفلسطين والأردن والمغرب والخليج.

كما لفتت إلى مشاهد التقدير الشعبي داخل مصر، من مختلف المحافظات، إضافة إلى تفاعل جماهير الأندية الرياضية، معتبرة أن ما حدث يعكس “طوفان حب” حقيقي لفنان أثرى وجدان أجيال كاملة.

واختتمت لميس الحديدي رسالتها بالتأكيد على أن هذا الحب هو رسالة امتنان وتقدير لمسيرة فنية وإنسانية كبيرة، داعية له بالرحمة، ومؤكدة أن أثره سيبقى حاضرًا رغم الغياب

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

واقيم امس الخميس عزاء الفنان الراحل، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل الأربعاء الماضي من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.