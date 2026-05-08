تلقيت الخبر خلال رحلتي القرآنية.. أحمد نعينع ينعى هاني شاكر

حرص الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، بكلمات مؤثرة حملت الكثير من الحزن والدعاء بالرحمة، وذلك عقب إعلان وفاته، في خبر صادم للوسط الفني والجمهور في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية.

وكتب نعينع عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”:

"تلقيت نبأ وفاة الأستاذ هاني شاكر، خلال رحلتي القرآنية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ببالغ الحزن والأسى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته".

كما تقدم الدكتور أحمد نعينع بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد الكريمة ومحبيه، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزله، ويوسع مدخله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزقه الفردوس الأعلى.

وأوضح أنه وبناءً على طلب أسرة الفقيد لإحياء مراسم العزاء وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فإنه يعتذر عن عدم تمكنه من الحضور، نظرًا لتواجده خارج البلاد ضمن رحلته القرآنية الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

واقيم امس الخميس عزاء الفنان الراحل، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل الأربعاء الماضي من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.