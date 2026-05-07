مروان خوري يودع هاني شاكر بكلمات مؤثرة: الفنان لا يموت

خيّم الحزن على الوسط الفني العربي خلال مراسم عزاء الفنان المصري الكبير هاني شاكر، حيث حرص عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى على تقديم واجب العزاء واستعادة ذكرياتهم مع “أمير الغناء العربي”، الذي ترك بصمة فنية وإنسانية لا تُنسى في قلوب جمهوره وزملائه.

وكان الفنان اللبناني مروان خوري من أبرز الحاضرين، إذ عبّر عن حزنه العميق بكلمات مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً، مؤكداً أن رحيل هاني شاكر شكّل صدمة كبيرة لكل محبيه في العالم العربي.

وقال مروان خوري خلال حديثه في العزاء:

“الفقد كبير، لكن الفنان لا يموت… دائماً كنا نغني، وكان إنساناً وفناناً مبدعاً ورائعاً”.

وأضاف متأثراً:

“آخر مقابلة جمعتنا كانت في باريس، وكان دائماً يحمل نفس الروح الجميلة والمحبة الصادقة… هاني شاكر بالنسبة لي صديق عمر”.

وأشار خوري إلى أن العلاقة التي جمعته بالراحل لم تكن مجرد علاقة فنية، بل امتدت لسنوات طويلة من الصداقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن الساحة الفنية العربية فقدت قامة كبيرة وصوتاً استثنائياً سيظل حاضراً في ذاكرة الأجيال.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام و الرياضة ، الذين حرصوا على مواساة أسرة الفنان الراحل واستعادة مواقفه الإنسانية ومسيرته الفنية الطويلة، التي قدّم خلالها عشرات الأغاني الناجحة التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي.

ورغم حالة الحزن التي سيطرت على الأجواء، أجمع الحضور على أن إرث هاني شاكر الفني سيبقى خالداً، وأن أعماله ستظل شاهدة على مسيرة فنية امتدت لعقود من الإبداع والرومانسية والطرب الأصيل.