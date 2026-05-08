ريهام سعيد لـ هاني شاكر: أنا آسفة إني هاجمتك

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن ندمها الشديد بسبب عدم اعتذارها للفنان الراحل هاني شاكر بعد الخلاف الذي نشب بينهما في وقت سابق، على خلفية أزمة أغاني المهرجانات.



وقالت ريهام سعيد خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير»، إنها كانت تعرف هاني شاكر قبل دخولها مجال الإعلام، لكن بعد عملها كمذيعة وقعت في خطأ تجاهه، ما جعلها تشعر بالحرج من مقابلته بعد ذلك رغم رغبتها الدائمة في السلام عليه.



وأضافت: «كنت بشوفه أحيانًا في أماكن مختلفة، وكان نفسي أسلم عليه، لكن كنت محرجة جدًا بعد اللي حصل بينا».



واختتمت حديثها برسالة مؤثرة، قائلة: «ندمانة جدًا إني مخدتش كل الفرص دي، وبقوله أنا آسفة إني هاجمتك.. إنت أكبر من الهجوم».