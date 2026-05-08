آمال ماهر عن وفاة هاني شاكر: مخي مش قادر يستوعب

أثارت الفنانة آمال ماهر حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول كلمات مؤثرة عبّرت فيها عن مدى تقديرها الكبير للفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدة أن وجوده الإنساني والفني كان يمثل لها مصدرًا دائمًا للراحة والبهجة والسعادة.

وجاءت الكلمات بصيغة مؤثرة حملت الكثير من المشاعر الصادقة، حيث عبّرت آمال ماهر عن صعوبة استيعاب فكرة الغياب والفقد، مؤكدة أن الحديث مع هاني شاكر كان يمنحها دائمًا إحساسًا خاصًا بالطمأنينة والفرح، لما يتمتع به من أخلاق راقية وحضور إنساني مميز داخل الوسط الفني وخارجه.

وقالت آمال ماهر في تصريحات أذاعية

«مخي مش قادر يستوعب الفقد الكبير.. كنت بحس بالبهجة والفرح من الحديث معه.. ربنا يرحمه يا رب».





ويُعرف هاني شاكر بمكانته الكبيرة داخل الوسط الغنائي العربي، إذ استطاع عبر مشواره الطويل أن يحافظ على صورته الهادئة والرومانسية، ليصبح واحدًا من أهم نجوم الطرب في العالم العربي، كما ارتبط اسمه بعدد ضخم من الأغاني التي ما زالت حاضرة بقوة في وجدان الجمهور حتى اليوم.