عبلة سلامة عن هاني شاكر: العزاء له وقاره وليس ساحة للتصوير

علّقت الإعلاميّة عبلة سلامة على مراسم عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، والتي أُقيمت يوم الخميس الماضي، من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، تحدثت فيه عن ضرورة احترام قدسية العزاء.

عزاء هاني شاكر

وقالت عبلة سلامة: “جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر كانت راقية وجميلة زيه بصراحة، ولكن بعض الناس اللي بتقف تصور في العزاءات محتاجة نفهم إن في فرق كبير بين الشغل... وبين فقدان الإحساس بالمقام”.

وتابعت: "إنت موجود في عزاء مش في مهرجان سينما ولا مؤتمر صحفي!! ولما حد يقولك: "لو سمحت ارجع ورا" أو "خليك في مكانك"، يبقى تحترم النظام وتحترم جلالة الموقف وترجع بهدوء من غير صوت عالي ولا خناقات. إنت رايح عزاء ولا رايح تتخانق؟!".

وأضافت: "وفكرة إن أي حد داخل أو خارج يتناداله: "يا فنانة!" "يا أستاذ!" "كلمة بس!"... الحقيقة مستفزة جدًا !! ... كلمة إيه؟".

واردفت: “الناس جاية تقدم واجب عزاء، جاية حزينة أو متأثرة، مش جاية تعمل تصريحات ولا لقاءات”.

واكملت: “احترام العزاء كمان بيبان حتى في اللبس للستات والرجالة .. قدرت جدا واحترمتهم اللي كانوا لابسين بدل .. مش لازم أفخم بدلة في الدنيا لكن على الأقل لبس يليق بالمقام والحدث .. علي الأقل قميص وبنطلون محترم لكن أكيد مش جينز ! وارجو ما حدش يزعل من كلامي”.

وتابعت: "والغريب إن ناس كتير جدًا تستحيل تروح فرح من غير بدلة ... لكن عند العزاء البعض بيتعامل كأن الموضوع عادي.

في العالم كله العزاء والجنازة الكل بيروح لابس ما يليق والرجالة كلها لابسة بدل احتراما للحدث وللمتوفي".

واختتمت: “علي فكرة احنا زمان كنا كده ! .. يمكن أنا لسه دقة قديمة! الموت له وقاره له وجلالة وله حرمته ... ويمكن وقاره أكبر من أي مناسبة تانية..رحمة اللّٰه علي الفنان اللي حتفضل ذكراه عايشيه في قلوبنا .. هاني شاكر”.