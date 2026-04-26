بكلمات مؤثرة.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها ناهد

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة ناهد فريد شوقي، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت رانيا: “النهاردة عيد ميلاد ناهد.. وحشتيني أوي يا أختي، دايمًا حاضرة في قلوبنا بقفشاتك وحكاياتك وضحكتك الحلوة حتى في عز المرض”.

وأضافت: “عيدك في الجنة يا حبيبتي مع حبايبك”.

وقد حازت الرسالة تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها الذين حرصوا على مواساتها والدعاء للراحلة

كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد أعربت عن تضامنها مع الشعب اللبناني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت رانيا: “الكلام خلص من كتر نزف القلوب”، في إشارة إلى حجم الألم وتكرار المآسي، مؤكدة أن ما يحدث يعيد نفس المشاهد المؤلمة مرة تلو الأخرى.

وأضافت في دعائها: “يارب أنت القادر المقتدر، اللهم يا من لا يُعجزه شيء، نشكو إليك عجرفة القوة وقسوة من لا يرحم”، مطالبة برفع الظلم ونصرة المظلومين.