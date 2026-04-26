ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عاود سعر الدولار اليوم الأحد الارتفاع بمنتصف تعاملات أول الأسبوع الجاري، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 26-4-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.59 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.59 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصر الخليجي 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.