بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

هدأت أسعار البيض اليوم الأحد 26-4-2026، في المزارع والاسواق، بعد أن هبط سعر كرتونه البيض بنحو 30جنيها، من 140 إلى 110 جنيها في الاسواق.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار البيض اليوم الأحد 26 أبريل 2026، في الاسواق ضمن نشرته الخدمية.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا للكرتونة.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الاسعار صعودا وهبوطا بشكل قوي، بفعل الاعياد وزيادة الطلب.

وتراوح سعر الدواجن البيضاء للمستهلك في الأسواق بين 95و100 جنيه وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 85 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 95 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 105 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيها .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهات.

كتكوت فيومي 15 جنيهات

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر 30 جنيهاً

بط بيور 25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات



أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 95و105 جنيهات.

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 ل 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.