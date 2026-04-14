إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

رصدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حملة إعلانية مضللة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن مزاعم غير صحيحة بشأن طرح مشروعات جديدة داخل العاصمة بأسعار تقل عن الأسعار السائدة.

وأكدت الشركة أن ما تم التنويه عنه سابقًا غير صحيح، يأتي ذلك حرصًا على حماية حقوق المواطنين وتوعيتهم بمثل هذه الممارسات الاحتيالية.



وأوضحت الشركة: أنه تم رصد إعلانات مدفوعة تتضمن مزاعم غير صحيحة بشأن طرح مشروعات جديدة داخل العاصمة بأسعار تقل عن الأسعار السائدة، بهدف استدراج المتابعين لسداد مبالغ مالية في مشروعات وهمية، في إطار محاولات للنصب والاحتيال.



وأكدن الشركة بشكل قاطع أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، كما تحذر المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، خاصة تلك التي تستخدم أسماء مشابهة أو تنتحل صفة الشركة.



وتشدد الشركة على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال القنوات والمنصات الرسمية الخاصة بها وتلك المعتمدة، دون غيرها.



كما تُخلي الشركة مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي محتوى أو إعلانات يتم تداولها خارج نطاق بياناتها الرسمية، وتهيب بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع أي جهات خاصة منصات التواصل الاجتماعي غير تلك التي اشرنا لها، تجنبًا للتعرض لعمليات احتيال.



وتؤكد الشركة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات.