ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
إيطاليا تعتزم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية بمصر
الأنبياء أكثر ابتلاء.. خالد الجندي: الزمن يمتحنك قبل أن يعلمك
القيادة المركزية الأمريكية: 12 سفينة و10 آلاف بحار يشاركون في حصار مواني إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

50 ألف شقة| سكن لكل المصريين 2026.. اعرف المقدم والأقساط

آية الجارحي

تستعد وزارة الإسكان والمرافق ، لطرح خاص بشقق الاسكان الاجتماعي 2026، ، والتي تم تحديد عددها بنحو  50 ألف شقة في عدد من المحافظات.

يأتي ذلك في إطار هدف الدولة توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».

أماكن طرح شقق الاسكان الإجتماعي 

وسيتم الطرح الوحدات  عدد من المحافظات، من بينها الجيزة  و المنيا – أسوان – قنا – بني سويف – الفيوم – أسيوط – المنوفية – الأقصر.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026

لن تختلف أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026، عن اسعار الطرح السابق، فالفروق ستكون محدود للغاية.

تراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح السابق  تسليم  36 شهرا بين 850 ألف جنيه وحتى 900 ألف جنيه.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 

تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمنخفضي الدخل ما بين 75  إلى 90 متر.

تتراوح مساحات شقق متوسطي الدخل ما بين 100  إلى 120 متر.

المقدم والاقساط

 مقدم الحجز لوحدات الاسكان الاجتماعي 2026 لمحدودي الدخل 50 ألف جنيه، وتختلف الاقسام بعد ذلك وفقا لمساحة الوحدة، فيتراوح القسط الربع سنوي في السنه الاولى بين 10400 جنيه إلى 11500 جنيه، ويزيد في السنة الواحد ليتراوح بين 11400  إلى 12500  جنيه ويزيد سنويا بنفس النسبة.
 

 حجز وحدات الاسكان الاجتماعي  2026 

 من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.  

ويشمل الطرح الجديد نحو 50 الف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم. 

 خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 

  يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية: 

 إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

 إدخال البيانات الشخصية بدقة 

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية  

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل) 

 تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد 

 متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة 

 شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي  2026  

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :  

أن يكون المتقدم مصري الجنسية 

 ألا يقل العمر عن 21 عامًا 

 التقديم في محافظة محل السكن أو العمل  

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا  

الأوراق المطلوبة 

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي  

شهادة إثبات الدخل 

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)  

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز   

الاسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين شقق الاسكان الاجتماعي مقدم الاسكان الاجتماعي اقساط شقق الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أرشيفية

مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز

ترشيحاتنا

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل.. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل .. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

نيجيريا

نيجيريا تخفض الرسوم الجمركية على الغذاء والمركبات لدعم الاقتصاد وكبح التضخم

وزير الاقتصاد الماليزي

ماليزيا تحتاج 18 شهرًا للتعافي من تداعيات حرب إيران

بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد